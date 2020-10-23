Лукашенко: Нужно сделать так, чтобы на прилавках всегда была белорусская картошка. Она лучшая в мире

Лукашенко заявил, что нужно овощи и фрукты распределить так, чтобы зимой не прыгали цены. Фото: БелТА

Александр Лукашенко в пятницу, 23 октября, с рабочей поездкой посещает Слуцкий район. Президент отмечает, что важно заготовить достаточное количество собственных овощей и фруктов, но при этом дать возможность покупателям делать выбор той или иной продукции. Об этом сообщает БелТА.

- На сегодняшний день задача мэра Минска и губернатора - распределить таким образом фрукты и овощи, чтобы на них не прыгали цены зимой. И нужно, чтобы всего заготовленного хватило до нового урожая. Контроль за ценами зимой будет серьезный. И сделайте так, чтобы на прилавке всегда была белорусская картошка. Это же смешно, что ее из Турции или Египта завозят. Но я не против этого. Но белорусская картошка - лучшая в мире, - заявил Лукашенко.

Также глава государства обратил внимание и на важность поставок продукции на экспорт.

- Вы же сами видите, какой спрос. Нам сильно по сахару повезло. Россияне уже сегодня удочку закидывают на сахар. У них же дефицит большой. Мы же конечно поможем им. И цены на сахар поднялись, - отметил Лукашенко.

Главе государства во время рабочей поездки также доложили о том, что уже на завещающей стадии находится уборка овощей и кукурузы, а также наполнение резервных фондов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко о завершении уборочной кампании в Беларуси: «Никто не отменял работы на селе».

Президент добавил, что еще «много работы, чтобы убрать урожай и быть уверенным в будущем». (подробности)

Лукашенко: Сложный у нас год, но он, несмотря ни на что, относительно урожайный.

Президент добавил, что «дай бог, чтобы работали мы так всегда, как в 2020 году». (подробности)