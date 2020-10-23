В Минске пропала 14-летняя школьница. Фото: minsk.mvd.gov.by

Школьница ушла из дома в районе бульвара Шевченко около 20 часов вечера. До настоящего времени нахождение Виктории неизвестно. По словам родителей, ранее подросток не уходила из дома. На вид школьнице 16 лет, голубые глаза, светло-русые прямые волосы до пояса, худощавого телосложения. Была одета в темно-синюю куртку, темные штаны и черные туфли, пишет БелТА.

Всем, кому известно местонахождение Виктории, просьба сообщить в Центральное РУВД Минска по телефонам: 8 (017) 288-79-02, 8 (017) 288-02-02, 8 (033) 901-99-40, 8 (025) 712-30-56, или 102.