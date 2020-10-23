Фотофакт. Лукашенко подарили во время рабочей поездки в Слуцкий район годовалый пармезан

Во время поездки главе государства подарили годовалый пармезан. Фото: Пул Первого

Александр Лукашенко 23 октября с рабочей поездкой посетил Слуцкий район. Он затронул тему урожая и подчеркнул, что на прилавках всегда должна быть белорусская картошка. Он также добавил, что не против египетской и турецкой.

Во время поездки главе государства подарили годовалый пармезан. Он пообещал, что поделится им с председателем Минского областного исполнительного комитета Александром Турчиным и с Александром Косинцем из администрации президента.

- К слову, половину урожая картофеля, который собрал на своем участке Александр Лукашенко, он передал сотрудникам ОМОНа, - сообщили в телеграм-канале «Пул Первого».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко: Сложный у нас год, но он, несмотря ни на что, относительно урожайный.

Президент добавил, что «дай бог, чтобы работали мы так всегда, как в 2020 году». (подробности)

Лукашенко: Не надо аграриев дергать на выборы, потерять такой урожай ради политики какой-то - идиотизм полный.

Белорусский лидер добавил, что если будет возможность, то аграрии проголосуют досрочно. (подробности)