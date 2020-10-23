«Два дня не чувствую запахов и вкуса». Телеведущий Евгений Перлин заразился коронавирусом

Телеведущий Евгений Перлин заразился коронавирусом. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Евгений Перлин заболел в понедельник, 19 октября. Почувствовал легкое недомогание, но решил сделать ПЦР-тест на коронавирус. Тест оказался положительным.

- Сегодня я чувствую себе хорошо. Все симптомы, которые были, прошли, но последние два дня не чувствую запахов и вкуса. Последние две недели благо со своей семьей не контактировал, ходил при этом в маске, перчатках, обрабатывал руки антисептиком. У меня довольно легкая форма - легкие не задеты. Врачи сказали, что полечат меня немного, и остаток карантина я проведу дома, - рассказал «Комсомолке» Евгений Перлин.

Напомним, что буквально вчера стало известно, что коронавирусом заболел Павел Латушко. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

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