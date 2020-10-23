В МВД рассказали, что удалось установить администратора одного из телеграм-каналов, в котором публиковали сведения о силовиках

В МВД рассказали, что удалось установить администратора телеграм-канала, в котором были размещены данные о сотрудниках милиции Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве внутренних дел рассказали, что сотрудникам гомельского управления собственной безопасности удалось установить создателя телеграм-канала «Данные карателей Беларуси». Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- Создателем данного телеграм-канала оказался 15-летний подросток из Добруша. Он подтвердил, что в паблике размещал и обновлял информацию о сотрудниках милиции. Подросток также рассказал о том, что еще в августе ему написал неизвестный, который предложил создать подобный телеграм-канал. Подросток согласился на предложение, но у него были свои интересы: он решил выманивать через ресурс у подписчиков деньги, - пояснила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

По словам Чемодановой, парень в середине августа создал телеграм-канал под вымышленным именем и начал размещать в нем данные о сотрудниках милиции и членах их семей.

- Затем на канале появилось и сообщение об оказании материальной помощи для того, чтобы ресурс развивался. Деньги необходимо было перечислять на биткоин-кошелек администратора. Парень все средства тратил на еду, одежду и развлечения, - рассказали в МВД.

И добавили, что проводится проверка в отношении задержанного. А все денежные средства пойдут в доход страны.

На данный момент телеграм-канал «Данные карателей Беларуси» находится под контролем сотрудников милиции. Также удалось установить несколько подписчиков, которые отправляли информацию о силовиках.

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