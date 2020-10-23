Дело журналистки Марии Гриц закрыли

Журналистка Мария Гриц. Фото: Наша Нiва

Заводский районный суд постановил прекратить административное дело в отношении журналистки Марии Гриц по обвинению в неповиновении сотрудникам милиции (статья 23.4 КоАП) в связи с отсутствием состава преступления. Об этом сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

Известно, что Марию задержали во время освещения "Женского марша" 26 сентября. До суда она провела в СИЗО три дня. Сначала ее оштрафовали на 20 базовых величин за якобы участие в несанкционированном митинге, а затем был составлен еще один протокол за неподчинение полиции. Дело было отправлено судом на доработку, а 23 октября оно было остановлено.

Как писала "Комсомолка", журналистку Onliner.by Дарью Спевак, фотографов БелаПАН и tut.by Всеволода Зарубина и Вадима Замировского задержали 17 октября. Они до сих пор находятся под стражей. Некоторых журналистов перевезли из Минска в Барановичи.

Напомним, что журналисты имеют полное право работать на массовых мероприятиях и вести репортаж с акции протеста.

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