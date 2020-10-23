Убийство в Полоцке: местный житель 8 лет хранил труп знакомого в сарае

Фото с места преступления. Фото: МВД

Жителя Полоцка убил его 55-летний знакомый, с которым, по предварительным данным, они вместе выпивали и поссорились. Труп знакомого преступник закопал у себя на участке - в сарае. Это произошло в 2012 году. И только спустя два года, в 2014 году, в Полоцкий РОВД поступило заявление о пропаже 30-летнего местного жителя. По информации оперативников, мужчину так долго никто не искал, потому что много лет назад его мать умерла, а отец иногда навещал сына - вместе они не жили. Он также злоупотреблял алкоголем и занимался мелкими подработками, сообщает в телеграм-канале пресс-секретарь МВД РБ Ольга Чемоданова.

Следователям понадобилось 6 лет, чтобы раскрыть преступление. Только 22 октября 2020 года был обнаружен труп пропавшего без вести жителя Полоцка. Следователями дана правовая оценка действиям задержанного, возбуждено уголовное дело за убийство.