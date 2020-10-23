Лукашенко: На этот митинг 25 октября изъявили желание приехать 250 - 300 тысяч человек со всей страны

Лукашенко заявил, что не был сторонником проведения в Минске масштабного митинга Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александр Лукашенко 23 октября посещает Слуцкий район. Глава государства отвечал на вопросы журналистов и отметил, что он не был сторонником проведения в Минске масштабного митинга, который организовывали Федерация профсоюзов Беларуси и другие общественные организации.

Лукашенко отметил, что в Минск со всей страны 25 октября изъявили желание приехать 250 - 300 тысяч человек. Это очень большое количество. Но главное, что волнует главу государства, - вопросы, которые связаны с обеспечением безопасности.

- Позвонил я сегодня премьер-министру Беларуси и говорю: Роман Александрович, собери людей, губернаторов и других, чтобы посоветоваться. Не надо нам в Минск людей собирать. Это же коллапс будет. Мы же полностью Минск парализуем. Вот человек едет Батьку поддержать. Это значит, что он хочет его и увидеть. А как они все увидят? Я вот подумал, ну выступлю я на Октябрьской площади. Ну 15 тысяч меня увидят… И меня очень волнует вопрос с обеспечением безопасности. Нам поступает разная информация. Это настораживает. Я не могу сказать, что боюсь. Но один взрыв в толпе - и люди начнут давить друг друга, как это на Немиге было… Да и протестуны ходят по улицам у нас. Мы что, заберем милицию для обеспечения безопасности, а кто будет остальных контролировать? - подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что на митинг также хотели приехать и люди пожилого возраста. Но, по словам президента, про коронавирус тоже нужно помнить.

- Старики, они все рвутся приехать, мы не удержим их. А они же все могут заразиться коронавирусом. И у нас тогда будет еще больший COVID-19, чем в соседних странах. Когда я все это собрал в кучу, то понял, что не переварим мы это. Позвонил Головченко и сообщил, что нужно отменять все. Ведь главное - с каким настроением человек из Минска уедет, - заявил Лукашенко.

Глава государства предложил подобный митинг провести весной.

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