Лукашенко про коронавирус: Ситуация у нас контролируемая, надо жить нормально и готовить себя к любой болезни

Лукашенко заявил, что ситуация с коронавирусом в Беларуси контролируемая. Фото: БелТА

Александр Лукашенко в пятницу, 23 октября, с рабочей поездкой посещает Слуцкий район. Глава государства, отвечая на вопросы журналистов, высказался, по какой причине не состоится масштабный митинг 25 октября, а также рассказал о ситуации с коронавирусом в Беларуси. Об этом сообщили в БелТА.

- Ситуация в стране абсолютно контролируемая. У нас предостаточно лекарств, мы создали систему. Да, мы всех не тащим в больницы. Если человек тяжелый, если видим, что болезнь у него прогрессирует, то да, повезем его в больницу. Вдруг ему нужен кислород и надо на ИВЛ держать его… Надо жить нормально и готовить себя постоянно к любой болезни. И если бог увидит, что ты сам стараешься поддерживать себя, защищать, может, это тебе и поможет, - отметил Лукашенко.

Президент добавил, что на данном этапе в местах большого скопление людей нужно надевать маску.

- Да, маску нужно надевать в метро, магазинах или еще где. Но уверяю, что мы болезнь эту перенесем. Бывать сейчас надо чаще на свежем воздухе, а еще лучше - в лесу, - посоветовал Лукашенко.

И отметил, что нужно особое внимание уделять пожилым людям и беречь их. По словам Лукашенко, если пенсионеры уже перенесли коронавирус, то их направляют на реабилитацию.

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