В Бресте на участника акции протеста завели два уголовных дела. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

УВД Брестского облисполкома сообщает, что следователи установили и задержали активного участника акции протеста, которая прошла 10 августа в Бресте.

Им оказался 20-летний местный житель. По версии правоохранителей, он бросал палки, камни в милицию и разбил зеркало служебного автомобиля. До этого брестчанин уже более 20 раз привлекался за нарушение административной ответственности. Он был также лишен прав за вождение в нетрезвом виде. Сейчас он находится в СИЗО, на брестчанина заведено два уголовных дела: за участие в массовых беспорядках и хулиганство.