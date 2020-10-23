Лукашенко: Год очень хороший, несмотря на то, что он ковидный, високосный и политический

Лукашенко подчеркнул, что год был хорошим. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 23 октября посещает с рабочей поездкой Слуцкий район. Глава государства, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, по какой причине не состоится масштабный митинг в Минске 25 октября, а также сообщил, что ситуация с коронавирусом в Беларуси контролируемая. Также во время общения глава государства отметил, что 2020 год выдался очень хорошим. Об этом сообщили в БелТА.

- Да, год непростой, но если говорить о работе агропромышленного нашего комплекса, то он был удачным. Хороший год, несмотря на то, что ковидный, високосный и политический, - заявил Лукашенко.

Также президент напомнил о том, что весной был выбран правильный курс, благодаря которому в стране не прерывалась экономическая деятельность, не закрывались предприятия и была обеспечена продовольственная безопасность.

- То, что мы не прогнулись под ковид весной, уже все точно увидели. Мы тогда поступили правильно. Теперь наши аграрии говорят, что только 10 - 15% на складах запас готовой продукции. Все улетает со свистом на экспорт. А мы будет и одеты, и накормлены и продадим продукции на 5 - 6 миллиардов долларов, - заявил Лукашенко.

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Он также добавил, что зимой за ценами будет жесткий контроль. (подробности)