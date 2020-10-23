«Звоню премьер-министру: «Роман, пренеприятнейшая тебе новость, мероприятие надо отменять»: Лукашенко - о провластном митинге

Лукашенко сообщил, что провластный митинг отменяется, о котором пока ходили только слухи Фото: Павел МАРТИНЧИК

На этой неделе белорусские интернет-порталы сообщали, что в Минске планируют проводить провластный митинг 25 октября. Бюджетников и работников госпредприятий хотели свезти со всей страны на мероприятие. В городе монтировали сцены у стелы и на Октябрьской площади, писал tut.by.

Однако 23 октября стало известно, что митинг отменяется. Об этом заявил сам Лукашенко.

- Я сегодня позвонил премьер-министру и говорю: «Роман Александрович (Головченко. - Авт.), собери людей - губернаторы и прочие - посоветуйтесь. Нам не надо в Минск собирать людей. Коллапс будет, понимаете, мы парализуем полностью Минск. Ну и самое главное: ясно, человек едет батьку поддержать, но он же хочет батьку и увидеть. Но как он увидит? Я думал, выступлю на Октябрьской площади, но сколько меня увидят: 15 тысяч? И главное, мы не обеспечим безопасность людей. Я уже получаю информацию, я не боюсь, но меня настораживает: один взрыв где-то в толпе, и люди начнут давить, как было на Немиге. А ветераны - их осталось 5 тысяч - они все: «Нас туда везите». А плохо стало старику: ни скорая помощь, ни врач не подойдет. То есть безопасность не обеспечим. А протестуны по улицам ходят. Мы, что, в милицию заберем для обеспечения безопасности. А кто будет контролировать эту часть? И когда я все в кучу собрал, звоню премьер-министру и говорю: «Роман, пренеприятнейшая тебе новость, мероприятие надо отменять». Молчит: «То надо проводить, то надо отменять». Ты представляешь, 250 тысяч - мы не переварим. И главное - с каким настроением человек уедет из Минска. И самое главное - старики: они рвутся, мы их не удержим. И они все могут заразиться. И этот ковид будет у нас еще больше, чем в этих странах вокруг. Поэтому мое мнение на сегодняшний день - не надо собирать людей. Я, конечно, благодарен общественным организациям, профсоюзам нашим, что они не побоялись выдвинуть эту инициативу. Но за 3 - 4 дня, пока это все разворачивалось, я прихожу к выводу, что нам нельзя рисковать людьми, - прокомментировал Александр Лукашенко, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Напомним, что именно 25 октября экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила Народный ультиматум. По ее словам, до 25 октября должны быть выполнены следующие требования: Лукашенко должен объявить об уходе, должно быть остановлено насилие на улицах страны, а также освобождены политзаключенные. Иначе 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах.