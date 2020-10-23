Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 23 октября 2020 года: почти 790 новых случаев COVID-19 и 4 смерти за сутки

Те, кто не смог победить инфекцию, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19», - пояснили в Минздраве Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве здравоохранения появилась актуальная информация о числе зараженных коронавирусом в Беларуси. Она опубликована в телеграм-канале.

На 23 октября в стране зарегистрировано 91 167 случаев COVID-19. Прирост за сутки - 787 новых случаев. После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровели 82 136 пациентов (+635 за сутки).

«За время распространения коронавирусной инфекции скончался 949 человек. За последние сутки умерло 4 человека. Те, кто не смог победить инфекцию, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19», - пояснили в Минздраве. В ведомстве также рассказали, что обновили карантинный список стран, в которых регистрируются случаи коронавируса.

За все время в Беларуси провели 2 320 856 тестов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Владимир Макей ушел в самоизоляцию после госпитализации супруги с коронавирусом

Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз рассказал журналистам, что министр работает удаленно (подробности).