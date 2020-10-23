Лукашенко заявил, что готов помочь России поставками сахара

Лукашенко заявил, что в этом году в России дефицит сахара Фото: Надежда БУТОВИЧ

23 октября в ходе посещения Слуцкого района Лукашенко заявил, что в этом году в России дефицит сахара. Как сам он выразился, «вы же видите, какой спрос. Сильно повезло и по сахару. Уже россияне сегодня закидывают удочку - у них дефицит большой сахара. Мы, конечно, поможем. И цены поднялись на сахар», - сообщает БелТА.

На самом деле, в этом сезоне в Российской Федерации может резко сократиться производство сахара. Российский институт конъюнктуры аграрного рынка оценил производство этого продукта в 4,85 - 5,15 млн тонн против 7,8 млн тонн в сезоне 2019 - 2020 годов. Но эксперты ИКАР предполагают, что недостатка сахара не будет. Потребляя 5,86 млн тонн, по данным Росстата, на 1 октября запасы сахара в России составляли 1,3 млн тонн.

С января по август поставки белорусского сахара в Россию сократились на 7,8% - до 136,5 тысячи тонн. Цена упала на 35% - до 41,47 млн долларов. В целом экспорт белорусского сахара вырос на 75,8% - до 341,9 тысячи тонн. Стоимость его увеличилась на 25,6% - до 105,05 млн долларов.

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