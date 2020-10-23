В Минске ищут пропавшую 66-летнюю женщину.

Пенсионерка вышла из 9-й больницы на улице Семашко в Минске и пропала. Раиса Ивановна Карпович была доставлена в больницу с подозрением на инсульт около 16 часов 21 октября. Через два с половиной часа она покинула больницу, но домой не вернулась. В связи с состоянием здоровья у пенсионерки может произойти потеря памяти, гипертония.

Особенные приметы: при ходьбе может прихрамывать, рост 160 см, нормального телосложения, волосы каштановые с проседью. На ней была фиолетовая куртка.

Если у вас есть информация о пропавшей, просят звонить по телефонам:

ПСО «Ангел: +37533 6 666 033, +37533 6 666 856, либо 102. Разыскивается Минским РУВД.