Генпрокурор провел встречу со студентами и преподавателями БГУИР

«Административный арест, который студент отбывает по решению суда, не является уважительной причиной для пропуска занятий», - заявил Швед. Фото: prokuratura.gov.by

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед призвал студентов «не поддаваться на манипуляции координаторов несанкционированных массовых мероприятий» и предупредил, что нахождение в СИЗО участников подобных митингов не интерпретируется как уважительная причина пропуска занятий, и студента могут отчислить за прогулы, сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

«Не нужно ломать себе жизнь, поддаваясь на провокации тех, кто беззастенчиво использует людей. Административный арест, который студент отбывает по решению суда, не является уважительной причиной для пропуска занятий. Могу лишь посоветовать взвешивать свои поступки и трезво оценивать их возможные последствия», - отметил он, встречаясь со студентами Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.

Генеральный прокурор подчеркнул, что граждане привыкли, что Беларусь «чистая, мирная, безопасная». «Привыкли как к данности и в некотором смысле допустили этот конфликт. Не торопитесь. Перед вами вся жизнь. И нужно понимать, что, поддавшись манипуляторам, можно сломать ее одним необдуманным шагом», - добавил он.

Также Швед затронул тему неотвратимости ответственности за противозаконные деяния и сказал, что у государства имеются достаточные ресурсы, чтобы выявить всех нарушителей закона.

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