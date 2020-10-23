В Минске молодую пару задержали за распространение наркотиков. Фото: Оксана БРОВАЧ

За время работы молодая пара успела распространить 300 граммов запрещенных веществ. Во время проверки милиция обнаружила в телефоне задержанных координаты спрятанных наркотиков. В указанном месте были обнаружены и изъяты 50 закладок с особо опасным психотропным веществом мефедрон, общей массой более 100 граммов. Как пояснили молодые люди, для расфасовки наркотиков на мелкие дозы они специально сняли квартиру в Минске. Продавать наркотики молодые люди решили, чтобы улучшить свое материальное положение.

Пара была задержана сотрудниками наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Центрального РУВД Минска. Также известно, что парень ранее неоднократно судим за незаконный оборот наркотиков и официально не работает. Девушка является директором увеселительного заведения одного из районных центров Минской области, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Сотрудниками милиции проводятся дальнейшие мероприятия по установлению канала поставки наркотических средств и психотропных веществ. Материалы проверки переданы в Центральный (Минска) РОСК, где действиям молодых людей дана правовая оценка, пишет БелТА.