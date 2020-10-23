«Колонна шла за ними»: в Бресте журналистам дали по 15 суток

Брестские журналисты Роман Чмель (слева) и Максим Хлебец возле Дома правосудия в Бресте.

Брестского журналиста Максима Хлебца и фотографа Романа Чмеля, которые внештатно сотрудничают с «Брестской газетой», судили за работу на протестном шествии 18 октября в Бресте.

Их задержали в тот же день на проспекте Машерова. Оба были обозначены синими жилетами и имели при себе удостоверение. Журналистов доставили в Ленинского РОВД, в изоляторе они провели 3 суток. В среду 21 октября их доставили в суд, но объявили перерыв.

Дело в суде Ленинского района рассматривали 23 октября. Оба журналиста в суд не явились, потому что не были уведомлены, их интересы представляли адвокаты.

Свидетельские показания по делу Хлебца и Чмеля давал замначальника УВД Брестской области Александр Кисель. Он отметил, что видел журналистов в синих жилетах с надписью «Пресса».

Журналисты на акции 18 октября были обозначены жилетами и удостоверениями.

– Когда они появились, собралась группа граждан, которая по Советской стала ходить из одной сторны а другую, выкрикивать известные лозунги, в том числе «Минск, мы с вами», «Живе Беларусь». Эти журналисты все время находились рядом с данными гражданами, в том числе среди них. Что больше всего поразило, они не вели никакой онлайн-трансляции, шли впереди и вели за собой данную колонну, – на заседании по делу Хлебца свидетельствует Александр Кисель.

То же самое он повторяет на слушаниях по делу Чмеля. – Они двигались в колонне, потом перешли вперед. Как мне показалось, колонна двигалась за ними. Корреспонденты занимались несвойственными им функциями. Они не фотографировали, не вели записи, не брали ни у кого интервью. Колонна двигалась за ними, они знали куда идти. Примерно через 15-20 минут после задержания шествие само собой закончилось, - заявляет в суде свидетель из УВД.

В суде также показали 40-минутное видео, на котором голос за кадром говорит: «Пресса в том числе участвует в шествии колонны по проспекту Машерова, идут первыми, идут первыми».

Максим Хлебец и Роман Чмель внештатно сотрудничают с «Брестской газетой». Фото: b-g.by

Защита обоих журналистов настаивала на том, что корреспонденты присутствовали на шествии по заданию редакции газеты - освещали мероприятие, фотографировали и передавали информацию по мере надобности.

Дело Хлебца рассматривал судья Александр Семенчук. Он признал корреспондента виновным. Дело Чмеля рассматривал судья Андрей Грушко. Он также посчитал вину журналиста доказанной. Оба сотрудника «Брестской газеты» получили по 15 суток административного ареста.

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