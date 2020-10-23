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«Не дали дотопить печку». В деревне под Слуцком задержали журналистку «Нового часа» Зинаиду Тимошек

Зинаиду Тимошек задержали утром, 23 октября, первоначально для профилактической беседы, но как выяснилось позже журналистку будут судить
Анна ЖУРАВЛЕВА
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Зинаиду Тимошек задержали утром 23 октября. Фото: БАЖ

Зинаиду Тимошек задержали утром 23 октября. Фото: БАЖ

По информации коллег Зинаиды Тимошек, она успела сообщить, что ее задерживают.

- Приехали с утра, в 9 часов, в деревню, наверное, определили по телефону, — успела рассказать корреспондент. — Не дали дотопить печку. Бросила топить. Просила подождать, пока дотоплю, не хотела ехать. Требовала повестку — продемонстрировали наручники. Ехала на своей машине, но сзади сидела женщина-криминалист.

Ближе к вечеру стало известно, что Зинаиду Тимошек будут судить. До суда она водворена в ИВС Слуцкого РОВД. Коллеги опасаются за жизнь Зинаиды. Она страдает редким иммунным заболеванием - ревматоидным полиартритом.

- При этом заболевании суставы воспаляются и сильно болят, и условия содержания изолятора могут безвозвратно ухудшить здоровье Зинаиды Тимошек. К тому же это аутоиммунное заболевание: наша коллега вынуждена все время принимать лекарства, которые снижают иммунитет. При нынешней эпидемиологической ситуации это может угрожать ее жизни, - обеспокоены коллеги, сообщает "Новый час".

Они также сообщили о редком заболевании в Слуцкий РОВД и пресс-секретарю МВД РБ Ольге Чемодановой.

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