Минский автоцентр подарил больницам четыре автомобиля – для врачей, борющихся с COVID-19.

Поддержать медиков в сложной эпидемической ситуации решили официальный дистрибьютор марки Hyundai в Беларуси и представительство Hyundai Motor СНГ. Эти две организации подарили четыре автомобиля Hyundai Creta четырем больницам Минской области. Две машины отправились в Солигорскую и Молодечненскую центральные районные больницы. Еще два таких же Hyundai Creta получила Борисовская центральная районная больница и Минская центральная районная клиническая больница.

Автомобили будут использоваться для ежедневных выездов к тем, кто находится на самоизоляции, чтобы медицинские работники могли взять у таких людей материал для лабораторного исследования и последующего медицинского наблюдения. Это позволит разгрузить транспорт скорой медицинской помощи, не использовать его для выездов к инфицированным COVID-19.

- Главная цель инициативы, организованной компанией Hyundai Motor Company, – помочь нашим медикам. Они находятся на передовой борьбы с пандемией, и наша задача обеспечить им поддержку, – отметил гендиректор ООО «Хёндэ АвтоГрад» Владимир Матусевич. – Но не менее важно и другое: активные действия одних всегда побуждают присоединиться к общему начинанию других. Мы хотим привлечь внимание тех людей и организаций, которые способны оказать посильное содействие в выходе из этой нелегкой ситуации. И не важно, большая это корпорация или маленькая компания, объединение людей или один человек. Маленькой помощи не бывает!