Транзит нефти в Польшу через Беларусь возобновлен

«Польская сторона проблемы устранила. Транзит восстанавливается. Операторы начинают движение нефти», - сказал Тищенко
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
23 октября по магистральному нефтепроводу Мозырь - Брест возобновлен после временной приостановки транзит нефти в Польшу через Беларусь, сообщил журналистам пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко, сообщает БЕЛТА.
«Польская сторона проблемы устранила. Транзит восстанавливается. Операторы начинают движение нефти», - сказал он.
Ранее в связи с техническими проблемами на польской стороне соседское государство попросило приостановить транспортировку нефти по нефтепроводу Мозырь - Брест.
Нефтепровод Мозырь - Брест является частью магистрального нефтепровода «Дружба». Он используется для транзита российской нефти в Польшу и далее в остальные страны Европы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
С 20 октября в Беларуси на одну копейку дорожает автомобильное топливо
1 литр бензина АИ-92 будет стоить BYN1,69, АИ-95 - BYN1,79, АИ-98 - BYN2,01. Цена дизельного топлива составит BYN1,79 за 1 литр (подробности).
Лукашенко заявил, что к «Нафтану» присматриваются «разного рода ворюги», и назначил нового директора
Он отметил, что на данный момент белорусские власти не рассматривают вариант приватизации гигантов нефтехимической отрасли (подробности).