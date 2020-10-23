Транзит нефти в Польшу через Беларусь возобновлен

«Польская сторона проблемы устранила. Транзит восстанавливается. Операторы начинают движение нефти», - сказал Тищенко Фото: Виктор ДРАЧЕВ

23 октября по магистральному нефтепроводу Мозырь - Брест возобновлен после временной приостановки транзит нефти в Польшу через Беларусь, сообщил журналистам пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко, сообщает БЕЛТА.

«Польская сторона проблемы устранила. Транзит восстанавливается. Операторы начинают движение нефти», - сказал он.

Ранее в связи с техническими проблемами на польской стороне соседское государство попросило приостановить транспортировку нефти по нефтепроводу Мозырь - Брест.

Нефтепровод Мозырь - Брест является частью магистрального нефтепровода «Дружба». Он используется для транзита российской нефти в Польшу и далее в остальные страны Европы.

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