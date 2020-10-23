Николай Снопков изучает потенциал портов Ленинградской области

Заместитель премьер-министра Беларуси встретился с губернатором региона Александром Дрозденко. Фото: lenobl.ru

О встрече сообщает пресс-служба Дрозденко. Белорусская делегация во главе с Николаем Снопковым во время рабочей встречи с Александром Дроздовым изучили потенциал ленинградских портов.

Во время встречи прошла презентация портовых проектов, расположенных в Ленинградской области.

Белорусскую сторону интересовали особенности проектных решений, типы складских площадей, а также условия работы особых экономических зон и территорий опережающего развития. Они также посетили несколько областных портовых комплексов. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, Ленинградская область – стратегический партнер для Беларуси.

- Сегодня мы начинаем реализовывать посыл, прозвучавший от двух глав государств, о возможности переориентации грузов Беларуси на портовые мощности Российской Федерации в Ленинградской области. Это только начало большого пути. Задача в ближайшие два года войти в пятерку самых крупных торговых партнеров-регионов РФ для Республики Беларусь, — заявил Александр Дрозденко.

Следующую встречу сторон назначили на начало 2021 года.