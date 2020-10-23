Путин допустил, что силовиками в Беларуси была проявлена неоправданная жесткость

Путин отметил, что нужно дать возможность самим белорусам спокойно разобраться во всей ситуации, принять соответствующие решения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

22 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси и надеется, что и остальные государства не будут навязывать стране-соседу своё мнение.

«Россия не вмешивалась в то, что там (в РБ – Ред.) происходило. Мы рассчитываем, что и никто не будет вмешиваться, никто не будет раскручивать в своих интересах этот конфликт и навязывать какие-то решения белорусскому народу, - сказал Путин. - Ничего, привнесенное извне внутрь той или иной структуры, того или иного народа, того или иного этноса работать не будет без учета специфики культуры и истории народа», - сказал президент РФ.

Он отметил, что нужно дать возможность самим белорусам спокойно разобраться во всей ситуации, принять соответствующие решения. «В том числе, возможно, эти решения лежат на пути внесения поправок в действующую конституцию либо принятия новой конституции», - отметил он.

При этом глава РФ подчеркнул, что, возможно, в ходе всего произошедшего в нашей стране силовиками была использована «неоправданная жесткость». «Ну, тогда пусть ответят те, кто это допустил», - сказал Путин. Однако, в общем, по его словам, «то, что происходило в Белоруссии, выгодно отличается от того, что происходило на улицах некоторых крупных городов развитых демократий». «Во всяком случае в безоружного человека в спину никто не стрелял из боевого оружия», - подчеркнул глава государства Российской Федерации.

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