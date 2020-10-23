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Путин допустил, что силовиками в Беларуси была проявлена неоправданная жесткость

«Ну, тогда пусть ответят те, кто это допустил», - сказал он
Сергей Диндиков
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Путин отметил, что нужно дать возможность самим белорусам спокойно разобраться во всей ситуации, принять соответствующие решения

Путин отметил, что нужно дать возможность самим белорусам спокойно разобраться во всей ситуации, принять соответствующие решения

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

22 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси и надеется, что и остальные государства не будут навязывать стране-соседу своё мнение.

«Россия не вмешивалась в то, что там (в РБ – Ред.) происходило. Мы рассчитываем, что и никто не будет вмешиваться, никто не будет раскручивать в своих интересах этот конфликт и навязывать какие-то решения белорусскому народу, - сказал Путин. - Ничего, привнесенное извне внутрь той или иной структуры, того или иного народа, того или иного этноса работать не будет без учета специфики культуры и истории народа», - сказал президент РФ.

Он отметил, что нужно дать возможность самим белорусам спокойно разобраться во всей ситуации, принять соответствующие решения. «В том числе, возможно, эти решения лежат на пути внесения поправок в действующую конституцию либо принятия новой конституции», - отметил он.

При этом глава РФ подчеркнул, что, возможно, в ходе всего произошедшего в нашей стране силовиками была использована «неоправданная жесткость». «Ну, тогда пусть ответят те, кто это допустил», - сказал Путин. Однако, в общем, по его словам, «то, что происходило в Белоруссии, выгодно отличается от того, что происходило на улицах некоторых крупных городов развитых демократий». «Во всяком случае в безоружного человека в спину никто не стрелял из боевого оружия», - подчеркнул глава государства Российской Федерации.

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