В Гродно безбилетный пассажир автобуса избил контролёра

В МВД сообщили, что сперва молодой человек вёл себя спокойно и агрессии не проявлял Фото: Сергей ГАПОН

19 октября, в Гродно, службой контроля автобусного парка осуществлялся контроль соблюдения правил пользования общественным транспортом. На одной из остановок они выявили 18-летнего пассажира, у которого был не оплачен проезд. Ему было предложено проследовать в служебный транспорт, чтобы составить административный протокол.

В МВД сообщили, что сперва молодой человек вёл себя спокойно и агрессии не проявлял. После составления протокола, службой контроля было предложено на месте оплатить штраф. Юноша вытащил банковскую карту и уже начал прикладывать её к терминалу. Но что-то пошло не так и в последний момент у него изменились планы.

Штрафник резко устремился на выход. Как рассказал дружинник, юноша толкнул его и выскочил из служебного авто. Контролёру удалось настигнуть молодого человека, ухватить его за плечо, но тот совершил резкий разворот ударил дружинника в область паха, потом нанес ещё три удара по корпусу и сбежал.

В милицию поступило сообщение об этом инциденте. Оперативниками уголовного розыска Октябрьского РОВД установлена личность юноши. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Серьезных травм контролёр не получил.

Против молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 366 УК РБ «Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг».

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На счету задержанных не менее пяти подобных хищений (подробности).