Лукашенко назвал сыры хорошим лекарством от коронавируса

«Куча журналистов, где только поесть. – поприветствовал президент Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

23 октября, во время поездки в Слуцкий район, Александр Лукашенко вновь пошутил про коронавирус. Весной он периодически предлагал различные оригинальные рецепты лечения COVID-19.

«Добрый день! Куча журналистов, где только поесть. – поприветствовал всех президент - Ну правильно, сыры — это антиковидное хорошее лекарство, чтоб вы знали», — сказал он в павильоне с выставкой продукции «Слуцкого сыродельного комбината», выходя к журналистам, которые его ждали. Видеозапись опубликована телеграм-каналом Пул первого.

Среди фирменных рецептов Александра Лукашенко по лечению коронавируса уже были козочки, трактор, водка, сухая сауна, игра в хоккей, сливочное масло, «Голубая криница».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко заявил, что готов помочь России поставками сахара

«Сильно повезло и по сахару. Уже россияне сегодня закидывают удочку - у них дефицит большой сахара», - сказал президент (подробности).