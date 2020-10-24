Двое высококлассных сотрудников Генпрокуратуры уволились из ведомства

Эльдар Сафаров ещё в должности начальника отдела поддержки гособвинения Генпрокуратуры. Фото: belta.by

Авторитетный прокурор, старший советник юстиции, полковник Эльдар Сафаров уволился с должности начальника отдела поддержки гособвинения Генпрокуратуры.

«Да, мой уход связан с событиями лета и осени. – комментирует он Нашей Ниве своё увольнение, - Но в системе остается много замечательных людей, и руководителей, и подчиненных, поэтому этим комментарием я и ограничусь — не хочу противопоставлять себя им, не хочу чтобы, хотя бы одно слово было использовано против них».

Кроме него из ведомства ушел старший прокурор управления по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом Олег Талерчик. 19 лет он проработал в прокуратуре. Последние девять лет — в Генпрокуратуре, был старшим прокурором Управления по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом. До 20-летнего стажа госслужащего, который дает право на повышенную пенсию в последующем, ему оставалось чуть более года, сообщает tut.by. В своём комментарии ресурсу он говорит следующее:

«Это был внутренний экзамен для самого себя. Я решил рассказать о своем решении, чтобы символически поддержать смелых белорусов, которые подверглись репрессиям. Как профессионал в сложившейся ситуации я им помочь, к сожалению, не смог», — сказал Талерчик.

Как сложится его дальнейшая судьба, он не знает. Служба завершена по соглашению сторон, никто не препятствовал увольнению.

Напомним, 9 сентября был назначен новый генеральный прокурор, им стал Андрей Швед. С 2006 по 2010 год Швед работал начальником юридического управления Государственного секретариата Совбеза, затем год занимал пост заместителя генерального прокурора. В 2012 году занял пост первого заместителя председателя Следственного комитета, а через год стал председателем Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси.

26 августа была создана Межведомственная комиссия для изучения обращения граждан, заявивших о том, что их избивали и унижали сотрудники милиции. В ее состав вошли представители Генпрокуратуры, депутат и прокуроры. На данный момент ничего о деятельности комиссии неизвестно.

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«Ну, тогда пусть ответят те, кто это допустил», - сказал он (подробности).