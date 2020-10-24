Грустный праздник. В Минске в день рождения парня задержали за распространение наркотиков

Такие «подарки» на обозначенных местах ждали сотрудников МВД. Фото: minsk.mvd.gov.by

Наркоконтроль ГУВД Мингорисполкома и Центрального РУВД столицы задержали 23-летнего парня и 25-летнюю девушку за то, что они распространяли запрещенные вещества.

В МВД сообщили, что в телефонах молодых людей были координаты точек, где спрятаны наркотики. После осмотра этих участков, сотрудники милиции нашли 50 закладок, в которых было особо опасное психотропное вещество мефедрон, масса которого составляла более 100 грамм.

Парень рассказал, что не так давно устроился работать курьером в интернет-магазин по продаже наркотиков. В помощь он взял свою девушку, чтобы они вместе поправили своё материальное положение. Задержанными была снята квартира в Минске, где наркотик расфасовывался на мелкие дозы.

Оперативники выяснили, что за месяц работы парочка распространила более 300 грамм запрещенных веществ.

У парня уже есть судимости за подобные виды деятельности. Официально он нигде не работает. Девушка к уголовной ответственности привлечена не была. Она работает директором увеселительного заведения одного из районных центров Минской области.

Молодого человека задержали в день его рождения.

Сотрудники милиции проводят дальнейшее расследование по установке канала поставки наркотических средств и психотропных веществ.

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