Глава ВОЗ предупредил о нескольких очень трудных месяцах пандемии коронавируса

Глава ВОЗ обратился к мировым лидерам, чтобы они не допустили подобного кризиса и приняли срочные меры для предотвращения роста смертности. Фото: REUTERS

23 октября, на брифинге в Женеве, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесу заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в ближайшие месяцы будет очень тяжелой, сообщают РИА Новости.

У многих стран произошёл резкий подъем количества заболевших. Если эта тенденция сохранится, то в ближайшем будущем это исчерпает ресурсы систем здравоохранения, объяснил Гебрейесу. Глава ВОЗ обратился к мировым лидерам, чтобы они не допустили подобного кризиса и приняли срочные меры для предотвращения роста смертности. Акцент он сделал на закрытие школ.

По данным ВОЗ на утро, 24 октября, во всем мире насчитывается более 42,2 млн заболевших. Более 1,14 млн человек погибли. Больше всего пациентов с этим диагнозом в США, Индии и Бразилии.

В Беларуси тоже наблюдается подъём. Количество зараженных на 23 октября 2020 года составляет 91 167 случаев. Скончалось 949 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Минздравом утверждены рекомендации для предприятий по профилактике коронавируса

Ведомство рекомендует переводить на удаленную работу как можно большее количество работников (подробности).