В Минске ночью произошло серьёзное ДТП. Три человека погибли

Около дома №30 водитель не справился с управлением, выскочил за пределы дороги и снёс в осветительную мачту. Фото: t.me/pressmvd

24 октября, ночью, в Минске, в результате аварии погибли три человека. Около часа ночи автомобиль Volkswagen Polo двигался по Игуменскому тракту со стороны ул. Шпилевского в направлении ул. Лучины. Около дома №30 водитель не справился с управлением, выскочил за пределы дороги и снёс в осветительную мачту. В результате ДТП погибли три человека. Молодой человек 2001 года рождения погиб на месте, в машине. А двое 2003 года рождения скончались в больнице, сообщается в telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

На месте работали службы ГАИ, МЧС, следователи и эксперты. Был назначен комплекс экспертиз, устанавливались все обстоятельства происшествия, в том числе того, кто был за рулём авто.

Следователи просят обратиться граждан, которым что-либо известно о данном происшествии в УСК по Минску по телефонам: 8 (017) 389-55-55 или 8 (033) 333-67-19.

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В результате инцидента дружинник не получил серьезных травм (подробности).