Cекретарь президента Польши сообщил, что Анджей Дуда начал соблюдать карантин. Фото: REUTERS

Президент Польши Анджей Дуда заболел коронавирусом. 23 октября был получен положительный тест на COVID-19.

В своём twitter секретарь президента Блажей Спыхальски написал: «Уважаемые господа, в соответствии с рекомендациями, президент Анджей Дуда вчера сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным. Президент чувствует себя хорошо. Мы находимся в контакте с соответствующими медицинскими службами».

Спыхальски также сообщил, что Дуда начал соблюдать карантин. Возможной причиной заражения служит контакт с одним из охранников. Отмечается также, что в пятницу, 23 октября, президентом Польши было проведено несколько встреч. К примеру, он посещал развертываемую в столице республики временную больницу для приема пациентов больных коронавирусом. По итогу, некоторые польские чиновники, возможно, также уйдут на самоизоляцию.

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