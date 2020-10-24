Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 24 октября 2020 года: более 800 новых случаев COVID-19 и 4 смерти за сутки

За последние сутки умерло 4 человека. По информации Минздрава, на протяжении недели, с прошлой субботы, 17 октября, это количество умерших стабильно держится и не меняется Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Министерстве здравоохранения появилась актуальная информация о числе зараженных коронавирусом в Беларуси. Она опубликована в телеграм-канале.

На 24 октября в стране зарегистрировано 91 978 случаев COVID-19. Прирост за сутки - 811 новых случаев. После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровели 82 136 пациентов (+534 за сутки).

«За время распространения коронавирусной инфекции скончались 953 человека. За последние сутки умерло 4 человека. На протяжении недели, с прошлой субботы, 17 октября, это количество умерших стабильно держится и не меняется. Те, кто не смог победить инфекцию, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19», - пояснили в Минздраве. В ведомстве также рассказали, что обновили карантинный список стран, в которых регистрируются случаи коронавируса.

За все время в Беларуси провели 2 320 856 тестов.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесу, выступая на брифинге в Женеве заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в ближайшие месяцы будет очень тяжелой.

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Предполагается, что он мог заразиться от одного из охранников (подробности).