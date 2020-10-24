В Минске прошел «женский марш профессий»

24 октября в Минске проходит «женский марш профессий» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Гордый женский марш профессий» стартовал 24 октября, в 14 часов в столичном сквере Симона Боливара. После сбора около 150 девушек прошли по улице Захарова до обелиска на площади Победы, а потом повернули на проспект Независимости. В процессе движения к девушкам присоединялись другие участницы.

Девушки встретились в сквере Симона Боливара в Минске, а затем вышли на проспект Независимости Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В руках женщины несли красно-белые зонтики и плакаты, на которых написана их профессия: «я детский аниматор + помощник бухгалтера», «журналистка», «я певица и мой голос для свободной Беларуси» и другие. Проезжающие мимо автомобили приветственно сигналили.

В руках участницы несут плакаты, на которых написана их профессия Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За маршем следили силовики: микроавтобусы с ними дежурили на прилегающих к скверу улицах, бусики двигались вслед за колонной, а около бульвара Мулявина свидетели сообщали о десятках микроавтобусов, машине ГАИ и автозаке.

Несмотря на дождь, более 200 девушек приняли участие в женском марше в Минске Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Подробнее о том, что прямо сейчас происходит на улицах Беларуси, мы рассказываем в онлайн-трансляции.

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