Утренняя погоня в Бобруйске: ГАИ стреляла по колесам, чтобы остановить водителя

Скриншот видео МВД

24 октября в Бобруйске произошла погоня со стрельбой. Около 5 утра 35-летний водитель Saab не подчинился требованиям милиции остановиться и попытался скрыться. Во время преследования скорость его машины превышала 160 км/ч. Водитель игнорировал запрещающий сигнал светофора и выезжал на встречную полосу, тем самым создавая угрозу безопасности людей. Чтобы остановить нарушителя, сотрудники ГАИ стреляли по колесам автомобиля.

Им удалось пробить заднее колесо и остановить бобруйчанина в Стародорожском районе, на 307 километре трассы Р43 «Кричев-Бобруйск-Ивацевичи». Мужчина за рулем оказался пьян (2,4 промилле). Его задержали и составили несколько протоколов.

Как сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, нарушитель более 25 раз привлекался к административной ответственности. Из них трижды - за управление авто в нетрезвом состоянии. В биографии водителя есть и уголовная статья: ранее он был судим за угон и причинение телесного повреждения по неосторожности.

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