Юрий Воскресенский после встречи с Лукашенко: «Начинается оттепель, и надо этим пользоваться»

Фото: "Пул Первого"

10 октября Александр Лукашенко приехал в СИЗО КГБ, где встретился с членами Координационного совета: Юрием Воскресенским, Виктором и Эдуардом Бабарико, Лилией Власовой, Виталием Шкляровым и другими. На следующим день после этого визита оппозиционный политик Юрий Воскресенский вышел на свободу, а 23 октября он рассказал обозревателю kp.ru Владимиру Ворсобину подробности этой встречи.

По его словам, у белорусских властей есть план выхода из кризиса.

- Ноябрь-декабрь – выработка новой Конституции. Это все можно провести голосованием в СМИ. А весной - референдум. Новая Конституция будет действовать со следующей осени.

Юрий Воскресенский заявил, что фактическим главой государства, к которому перейдет большая часть полномочий, может стать премьер-министр - сейчас это Роман Головченко.

- Это устроит оппозицию? - спросил Владимир Ворсобин.

- Будет же партия и у Бабарико, и у коммунистов, либералов. Вчера объявили о создании своей партии пророссийские силы… Начинается оттепель, и надо этим пользоваться. Я верю президенту. Он сказал: «Я готов на серьезные изменения. Хочу учесть ошибки», - ответил Воскресенский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, что Виктор Бабарико предлагал Лукашенко на встрече в СИЗО (подробнее...)

Воскресенский - о действиях силовиков: «Лучше тысяча гематом, чем одна пуля в животе»

По его словам, правоохранители «стойко убеждены, что если бы они не надавили, страна пошла по сценарию Украины» (подробнее...)