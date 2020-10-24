Гомельчанин занимался сваркой машины и нечаянно ее сжег

Фото: сообщество "ЧП Гомель"

Инцидент произошел вечером, 23 октября, в гаражном кооперативе по улице Чеченской в Гомеле. Мужчина в своем гараже занимался сваркой автомобиля Nissan Primera. Но вдруг что-то пошло не так и машина загорелась. Об этом сообщает паблик ВКонтакте «ЧП Гомель».

Фото: сообщество "ЧП Гомель"

На место происшествия вызвали сотрудников МЧС. Спасатели ликвидировали пламя и гараж удалось спасти. А вот авто восстановлению не подлежит.

Фото: сообщество "ЧП Гомель"

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