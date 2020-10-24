Госсекретарь США Майкл Помпео позвонил Александру Лукашенко

Майкл Помпео. Фото: Spencer Platt/Getty Images

В субботу, 24 октября, госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео позвонил Александру Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к окружению президента Беларуси.

Подробности этой беседы будут немного позже.

Напомним, Майкл Помпео прилетал в Беларусь 1 февраля. Тогда он занимал пост главы Госдепартамента США. Это был первый за 26 лет официальный визит высокопоставленного американского чиновника в Минск. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и Майкл Помпео на встрече обсудили перспективы развития двусторонних отношений, санкции США в отношении белорусских чиновников и другие вопросы.

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