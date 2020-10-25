Стало известно, о чем разговаривали Лукашенко с Помпео почти полчаса

Стали известны подробности телефонного разговора Лукашенко с Помпео. Фото: Reuters

Стали известны подробности телефонного разговора Александра Лукашенко с госсекретарем США Майком Помпео, который состоялся в субботу, 24 октября. Они разговаривали около получаса. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

- Лукашенко с Помпео обсудили ситуацию в мире. И пришли к единому мнению, что после февральского визита госсекретаря в Минск, обстановка сильно изменилась. Говорили и о внутриполитической обстановке, которая складывается и в Беларуси, и в США. Помпео подчеркнул, что остается сторонником независимости Беларуси, а также развития дальнейшего сотрудничества со страной, - говорится в сообщении.

В «Пуле Первого» также отметили, что глава государства рассказал госсекретарю США о национальном диалоге, который на данный момент довольно активно ведется в Беларуси.

- Лукашенко подчеркнул, что Россия является главным союзником Беларуси и сделал акцент на поддержку, которую она оказывает в сложившейся ситуации. Президент подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси и добавил, что в случае внешних угроз две страны готовы реагировать совместно, - рассказали в «Пул Первого».

И добавили, что совместное реагирование, в случае внешней агрессии со стороны Литвы, Польши и других стран, основано в рамках договора ОДКБ. В телеграм-канале подчеркнули, что Беларусь и Россия будут вынуждены отреагировать.

- Помпео, со своей стороны добавил, что ни от Польши, ни от Литвы, ни от НАТО никакой угрозы не стоит опасаться, так как ее не существует. Лукашенко подчеркнул, что Беларусь выступает за мирное и спокойное разрешение конфликтов, в том числе и у себя. Во время телефонного разговора также говорили о судьбе одного из граждан США (скорее всего речь идет о политтехнологе Виталии Шклярове – Ред.). В завершении диалога глава государства пожелал успешно провести избирательную кампанию в США и лично Дональду Трампу, - написано в сообщении.

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