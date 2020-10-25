Виктор Бабарико в СИЗО КГБ организовал курсы английского для начинающих

Бабарико организовал в СИЗО КГБ курсы английского языка для начинающих Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Виктор Бабарико ответил на письмо девушки Анастасии, в котором рассказал о том, что в СИЗО КГБ ему удалось организовать курсы английского языка для начинающих. Фрагменты из письма были опубликованы в телеграм-канале штаба Бабарико.

- Письмо девушка получила 19 октября. В нем Виктор Дмитриевич о том, что ему удалось увидеть осенний Минск и природу. Осень – это его любимая пора. Жару он не очень любит, но что касается лета 2020 года, то оценить его можно только положительно. Что касается состояния здоровья, то Бабарико написал, что оно более-менее стабильное и это можно было оценить на кадрах со встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ, которые показали на БТ. О своих занятиях Виктор Дмитриевич написал просто: чтение, писание и повышение компетенции в белорусском и английском языках. И сообщил о том, что в СИЗО КГБ ему удалось организовать курсы английского языка для начинающих. Еще у Бабарико есть возможность играть в шахматы и шашки, но нет партнеров и поэтому ему приходится разыгрывать партии из книжек, - написано в сообщении.

Напомним, что Виктор Бабарико был задержан 18 июня.

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