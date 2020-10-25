МВД: В Волковыске задержан мужчина, который катался с крыши милицейского автомобиля

В МВД рассказали, что задержали мужчину, который использовал милицейский автомобиль в качестве аттракциона Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Министерстве внутренних дел рассказали, что сотрудники милиции задержали мужчину, который катался с крыши милицейского авто. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- В пятницу, 23 октября, сотрудники Волковысского отдела охраны проверяли объект в садовом товариществе. Пока они отсутствовали, к их служебному автомобилю Geely подошли несколько мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Двое из них решили использовать машину как аттракцион: они взбирались на крышу и съезжали с нее вниз. Один из мужчин заметил, что в салоне машины находится регистратор и решил демонстративно показать неприличный жест, - рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

И добавила, что сотрудники милиции обнаружили повреждения на кузове автомобиля. По словам Чемодановой, им удалось оперативно установить личности тех, кто был к этом причастен.

- Ими оказались двое мужчин, которые проживают в Волковыске. Одному из них 34 года, другому – 25 лет. Мужчину, который постарше, задержали. Он находится в изоляторе временного содержания. Его знакомого сейчас ищут, - отметили в МВД.

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