«Это два стратегических звена экономики»: Лукашенко поздравил сотрудников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Лукашенко поздравил с профессиональным праздником сотрудников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства с профессиональным праздником Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Александр Лукашенко 25 октября поздравил сотрудников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

В поздравлении глава государства отметил, что в данной сфере работают высококвалифицированные сотрудники, которые преданы своему делу.

- Автомобильный транспорт и дорожное хозяйство – это два стратегических звена экономики для Беларуси. Именно благодаря вам в стране активно развивается транспортная инфраструктура. За последние несколько лет удалось провести реконструкции многих путепровод и уже фактически всех республиканских магистралей, которые соединяют Минск с областными центрами. Продолжают строится мосты и развязки, также растет конкурентоспособность белорусских автомобильных пассажирских и грузоперевозчиков на внутреннем и международном рынках. Это все не только обеспечивает развитие данной отрасли, но и повышает уровень жизни белорусов, - говорится в поздравлении президента.

Лукашенко пожелал всем сотрудникам сферы счастья, здоровья и новых профессиональных успехов.

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