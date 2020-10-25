СК: Мужчину из Гомеля, который 9 августа на акции протеста распылил газ и ударил сотрудника ОМОН, будут судить

В СК рассказали, что мужчину, который распылил газ и ударил сотрудника ОМОН, будут судить. Фото: СК

В Следственном комитете рассказали, что мужчину из Гомеля, который на акции протеста распылил газ и ударил сотрудника ОМОНа, будут судить. Расследование данного дела было завершено. Об этом сообщили на сайте ведомства.

- Сотрудникам удалось установить, что 29-летний мужчина распылил перцовый газ в лицо милиционеру-водителю ОМОН УВД Гомельского облисполкома и ударил по голове. Стоит отметить, что перед данным инцидентом сотрудник милиции не пытался задержать мужчину. Для того, чтобы пресечь дальнейшие противоправные действия на помощь милиционеру прибежали два сотрудника ОМОН. При задержании 29-летний мужчина попытался вырваться и вновь распылил газ. А одного из сотрудников ударил не менее девяти раз по голове и телу, - пояснили в СК.

В ведомстве добавили, что был проведен целый комплекс следственных действий. Мужчине было предъявлено обвинение по статье 364 УК (Применение насилия в отношении сотрудников милиции). Приименная ранее мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась.

Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Дело было передано прокурору для дальнейшего направления в суд.

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