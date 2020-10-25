В целях обеспечения безопасности в метрополитене сообщили о закрытии сразу 12 станций метро

В Минске закрыли сразу 12 станций метро Фото: Инна КОРСАК

В минском метрополитене сообщили о закрытии сразу двенадцати станций метро. Об этом сообщили в телеграм-канале.

- В целях безопасности пассажиров 25 октября временно закрыты станции метро Пушкинская, Молодежная, Фрунзенская, Немига, Купаловская, Первомайская, Октябрьская, Площадь Победы, Площадь Якуба Колоса, Академия наук, Парк Челюскинцев и Площадь Ленина. На данных станциях поездка будут следовать без остановок, - пояснили в метрополитене.

В ведомстве также добавили, что приносят извинения за временные неудобства.

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