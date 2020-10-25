Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 октября 2020 года: 845 новых случаев COVID-19 и 4 смерти за сутки

Число зараженных коронавирусом в Беларуси с каждым днем увеличивается
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В телеграм-канале Минздрава разместили статистику по коронавирусу в Беларуси. Прирост за сутки – 845 новых случая.
С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 92 823 человека.
В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 567 человек.
Всего в Беларуси на 25 октября коронавирусной инфекцией переболели 83 237 пациентов.
- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 4 человека. Всего за период распространения COVID-19 умерли 957 пациентов, - рассказали в Минздраве.
И добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 2 миллиона 372 тысячи 445.
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