Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 октября 2020 года: 845 новых случаев COVID-19 и 4 смерти за сутки

Число зараженных коронавирусом в Беларуси с каждым днем увеличивается Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В телеграм-канале Минздрава разместили статистику по коронавирусу в Беларуси. Прирост за сутки – 845 новых случая.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 92 823 человека.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 567 человек.

Всего в Беларуси на 25 октября коронавирусной инфекцией переболели 83 237 пациентов.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 4 человека. Всего за период распространения COVID-19 умерли 957 пациентов, - рассказали в Минздраве.

И добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 2 миллиона 372 тысячи 445.

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