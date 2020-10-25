В Госдепартаменте США сообщили, о чем на самом деле разговаривал Помпео с Лукашенко

В Госдепе США рассказали, о чем на самом деле разговаривал Помпео с Лукашенко. Фото: ТАСС

В Государственном департаменте США рассказали, о чем на самом деле разговаривал Майк Помпео с Александром Лукашенко. Об этом сообщает агентство РИА-Новости.

- Госсекретарь США Майк Помпео призвал незамедлительно освободить и дать возможность покинуть Беларуси ошибочно задержанному гражданину США Виталию Шклярову. Помпео также подтвердил поддержку демократический устремлений белорусского народа со стороны Америки, - рассказал сотрудник Госдепа агентству РИА-Новости.

Телефонный разговор Помпео и Лукашенко состоялся в субботу, 24 октября. Об этом сообщили в телеграм-канале «Пул Первого».

Напомним, что политтехнолог Виталий Шкляров был задержан в Гомеле 29 июля. Чуть позже ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 342 - «Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок.

Виталия Шклярова освободили из СИЗО КГБ 14 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Они плакали полчаса»: адвокат сообщил, что Виталий Шкляров встретился со своей мамой.

Антон Гашинский также сообщил, что Шкляров находится в Минске и у него подписка о невыезде. (подробности)

Разговор Лукашенко в СИЗО с Тихановским и Бабарико: говорили о будущем Беларуси, протестах и Конституции.

Адвокат Шклярова узнал немного подробностей о визите Лукашенко в СИЗО КГБ. (подробности)