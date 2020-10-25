Погода в Беларуси на 26 октября: до 15 градусов со знаком плюс, но с туманом

Погода в Беларуси на 26 октября Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси в понедельник ожидается теплая погода, но будет туманно. Воздух прогреется до 15 градусов тепла. Об этом сообщили в БелТА.

Синоптики прогнозируют в Беларуси облачную с прояснениями погоду. Осадков не ожидается. Лишь местами по юго-западу пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах страны ожидается туман.

Ветер будет преобладать южный, юго-восточный. Его порывы ночью будут достигать 9 метров в секунду, а днем – 14 метров в секунду.

Ночью воздух прогреется до 9 градусов, а днем – до 15 со знаком плюс.

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