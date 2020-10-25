Светлана Тихановская ушла на самоизоляцию по COVID-19 после встречи с главой МИД Словении. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская ушла на карантин после встречи с министром иностранных дел Словении Анже Логаром, у которого диагноситровали коронавирус, и теперь будет соблюдать режим самоизоляции.

- Это не помешает работе нашей команды, - сообщила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

Известно, что в ближайшее время Тихановская пройдет тест на COVID-19. В настоящее время экс-кандидат в президенты находится в Литве. По правилам страны-соседкт, лица, которые находились в контакте с инфицированными, должны пройти двухнедельный карантин.

Министры иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, Литвы Линас Линкявичюс и Эстонии Урмас Рейнсалу, как стало известно ранее, ушли на карантин и удаленный режим работы. Чиновники были вынуждены сделать это после встречи с коллегой из Словении Анже Логаром, который на этой неделе посетил с рабочим визитом страны Балтии. По результатам теста после проведенных встреч у него был обнаружен коронавирус.