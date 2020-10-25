Задержан фотокорреспондент «Комсомольской правды в Беларуси» Святосав Зоркий

Задержан фотокорреспондент «Комсомольской правды в Беларуси». Фото: телеграм-канал @motolkohelp

25 октября во время работы на акции протеста был задержан фотокорреспондент «Комсомольской правды в Беларуси» Святослав Зоркий.

Момент задержания был зафиксирован кем-то из прохожих. Святослава Зоркого в окружении сотрудников ОМОНа в черных балаклавах на фото опознали коллеги.

На этом фото отчетлив видно, что фотокорреспондент не оказывает сопротивления, на груди висит редакционный бэдж, одет в жилетку с надписью «ПРЕССА», а для его работы на территории Беларуси ему не нужна аккредитация, которую так любят проверять на акциях протестов представители МВД. Уточним: "Комсомольская правда в Беларуси" - издание, зарегистрированное на территории Беларуси. Его аккредитацию проводит Мининформ, и это значит, что она у нас априори есть.

Судя по всему, корреспондента увезли в одно из столичных РУВД на микроавтобусе, который также запечатлен на фото.

На связь Святослав Зоркий сейчас не выходит. Его телефон выключен.

Напомним, во время работы на акциях протеста и выполнения своих служебных обязанностей в этом году Святослава Зоркого уже задерживают не в первый раз.

До этого, вместе с коллегами Микитой Недоверковым и Марией Элешевич Святослава Зоркого уже задерживали на трое суток. Затем – еще раз, якобы для проверки аккредитации.

Мы будем следить за развитием событий.