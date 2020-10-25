Белорусы вышли многотысячным митингом на акцию протеста в Минске и скандируют «Забастовка!». Фото: Павел МАРТИНЧИК

В воскресенье, 25 октября, с самого утра по всему Минску рассредоточились микроавтобусы с силовиками и военная техника.

Напомним, похожий воскресный сценарий в Минске продолжается уже третий месяц. Акциям протеста несогласных с результатами президентских выборов в Беларуси уже больше 80 дней.

Но акция протеста 25 октября обещает быть предельно масштабной. Ведь 26 октября истекает срок «Народного ультиматума», который несколько недель назад Александру Лукашенко выдвинула Светлана Тихановская.

Условия были такими: полностью остановить насилие на улицах, освободить политзаключенных плюс отставка Александра Лукашенко.

При невыполнении властями условий ультиматума, как заявила экс-кандидат в президенты, с понедельника 26 октября в республике начнутся массовые забастовки и активные уличные протесты.

Как мы видим, принимать условия ультиматума официальные власти не стали, а сам Александр Лукашенко заявлял о том, что 25 октября наведет в столице порядок.

По состоянию на 15.15, проспект Независимости, по словам корреспондента «Комсомольской правды в Беларуси» полностью перекрыт, метро не работает. Тем не менее, мирная многотысячная колонна протестующих по проспекту Победителей подошла к стеле «Минск – город – герой. Традиционно с песнями, лозунгами и плакатами.

- Чаще и громче всего люди скандируют «Забастовка!». От стелы колонна пошла в сторону проспекта Машерова, - передает наша корреспондент.

Менее локальные акции протеста также проходят в микрорайонах столицы и регионах.

Мы будем следить за развитием событий.