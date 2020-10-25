В Ушачском районе инспектор ГАИ выстрелил из табельного оружия. Сначала в воздух, потом в ногу мужчине. Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЧП произошло вечером 24 октября в деревне Дубровка, сообщают в МВД, Инспектор ГАИ применил табельное оружие после того, как трое пьяных хулиганов устроили потасовку с нарядом ГАИ.

Сообщается, что дебоширам 32, 33 и 57 лет. Находясь на проезжей части, они начали проявлять агрессию к сотрудникам прибывшего патрульного наряда ГАИ. Отказывались покинуть дорогу, оказывали активное сопротивление, а потом попытались завладеть табельным оружием инспектора.

В результате сотрудник ГАИ сначала выстрелил в воздух, а потом – по ногам одного из нападавших. С ранением бедра 32-летний мужчина попал в больницу, еще двоих доставили в ИВС.