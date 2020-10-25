Фото: в Гомеле протестующие сидели на лавочках и доставали флаг "Ливерпуля"

В Гомеле протестующие сидели на лавочках Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Гомеле 25 октября воскресная акция прошла примерно также, как и несколько предыдущих. Сторонники перемен небольшими компаниями ходили по центральной улице, несколько десятков человек собрались возле главной городской площади у памятника Кирилле Туровскому.

ОМОНовцы предлагали расходиться Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Люди сидели на лавочках, периодически к ним подходили милиционеры из информационной группы. Они спрашивали, почему люди здесь сидят. Затем появился ОМОН и занялся тем же. В итоге милциионеры в рупор стали предупреждать, что в этом месте планируется несанкционированное мероприятие, поэтому все должны разойтись, чтобы не быть задержанными.

С собравшимися беседовали силовики Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Многие остались на своих местах, кто-то отправился гулять дальше. Кстати, в какой-то момент женщина, сидящая на лавочке, развернула бело-красно-белое знамя, которое оказалось... флагом британского футбольного клуба "Ливерпуль".

Женщина достала флаг ФК "Ливерпуль" Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Очевидцы также рассказали, что из здания драмтеатра неожиданно вышли силовики в шлемах. Однако они не пошли к собравшимся протестующим, а стали возле скандального флагштока.

В другом месте в центре города, возле цирка, задержали минимум четверо человек. Их доставили в милицию "для разбирательства". О судьбе задержанных пока ничего не известно.

Примерно в 17.00 возле Центрального РОВД задержали двух девушек-волонтеров, которые переписывали данные задержанных. Также вечером возле цирка задержали еще порядка пяти человек. Есть информация о том, что в Центральный РОВД ОМОН привез мужчину, которого привели в отдел с натянутой на глаза шапкой.